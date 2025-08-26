Justicia argentina descarta presunto abuso sexual de hinchas de la U a trabajadora de Independiente / Getty Images

El fiscal Mariano Zitto, encargado de investigar los incidentes registrados en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025,

Zitto desmintió que exista una denuncia formal sobre el presunto abuso a trabajadoras del club, hecho que se difundió en redes sociales y que fue replicado por algunos medios argentinos.

En conversación con TyC Sports, Zitto explicó que abrió una causa paralela para indagar estos rumores, aunque remarcó que hasta ahora no hay ninguna persona que se haya presentado a declarar. “No tengo ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso”, subrayó.

El fiscal indicó que incluso ofició directamente a la dirigencia del club para esclarecer la situación. “Hoy le hice saber eso al presidente Grindetti de Independiente. Si tiene algún dato. Y él dijo que no era de su conocimiento”, precisó.

Zitto también descartó que existan registros en la policía local: “No hay denuncias de una comisaría de la zona sobre algún hecho de esas características. Es básicamente redes sociales”, afirmó.