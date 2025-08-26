Durante la jornada de este martes hubo duelo de chilenos en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, más conocida como la Carabao Cup.

El Southampton de Ben Brereton se impuso por 3-0 ante el Norwich City de Marcelino Núñez, quien no estuvo en la convocatoria de su equipo por lesión.

El seleccionado nacional fue suplente e ingresó en el minuto 72 del encuentro. Para la goleada de los “Saints” anotaron Cameron Archer (42′), Ryan Fraser (62′) y Kuryu Matsuky (81′).

Pese a que Will Still, entrenador del Southampton, alineó un equipo alternativo al tratarse de la tercera competición en importancia, Ben Brereton no fue considerado en el once inicial, lo que deja en claro que el ariete nacional no es de su mayor confianza.

Ahora, el chileno volverá a las canchas de Inglaterra este fin de semana para disputar una nueva fecha de la Championship y, posteriormente, viajará a Chile, donde fue considerado por Nicolás Córdova para la última jornada de Eliminatorias.