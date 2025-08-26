Presidente de Independiente cambia de discurso y ahora apunta contra sus propios barristas: “Esa gente nos jodió”

Los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, siguen generando repercusiones.

En las últimas horas, el presidente del “Rojo”, Néstor Grindetti, volvió a referirse a la barbarie que tuvo lugar en el estadio Libertadores de América y retrocedió en su discurso inicial donde culpaba a la hinchada de la U por lo ocurrido.

Ahora, en una entrevista con Naviso Gol TV, el mandamás del cuadro argentino también responsabilizó a sus propios barristas de lo sucedido y reconoció: “No perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodió”.

“Si no habrían hecho eso estaría muy claro, porque pasan todas las imágenes de esos momentos, que son realmente dramáticos, donde hay 50 vándalos haciendo quilombo y no se ve las imágenes del principio de los chilenos tirando inodoros para abajo”, agregó.

Luego, sumó que “la dimensión del daño que ha hecho esta gente es tremendo. Por eso que, cuando digo, dolor por lo que le pasó a mucha gente que está lastimada, pero desde dentro tengo mucha bronca".

“Por estos 50 tipos tenemos que dar todas las explicaciones. Repudio eso, los vamos a encontrar. Daremos toda la información y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Los vamos a rajar del club“, complementó.

La explicación de Grindetti por su viaje a la sede de la Conmebol

Además, Grindetti justificó su viaje inmediato a la sede de la Conmebol, a la mañana siguiente de la barbarie. “Cuando ese dolor tiene origen en lo que tiene, y lo siente como uno lo siente, lo deportivo siempre queda a un costado. Ahora, también tengo una responsabilidad como presidente, encargarme de la cuestión deportiva”, sostuvo.

Y argumentó: “Si yo no hago nada, si yo no me caliento, si yo no viajo, si no vamos, no yo solo, sino a la comisión directiva, no hacemos todo esto, Independiente se queda fuera de la copa”

“Y si Independiente queda fuera de la copa, después nos van a criticar, porque Independiente quedó fuera de la copa. Entonces, desde afuera las cosas a veces se ven mucho más fáciles de lo que son. Así que, simplemente contestar eso, sin enojo, sin nada”, sentenció.