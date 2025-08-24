;

Secretario general de Independiente exculpa al club de los incidentes en Avellaneda: “La total responsabilidad es de la dirigencia de la U”

El directivo del Rojo cuestionó la falta de prevención y aseguró que “los azules sabían que público traían”.

Martín Neut

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

El secretario general de Independiente, Daniel Seoane, apuntó directamente contra la dirigencia de Universidad de Chile tras los graves disturbios ocurridos en Avellaneda durante el partido de Copa Sudamericana.

En conversación con Radio La Red, el dirigente calificó lo sucedido como “una locura, al borde de la tragedia” y responsabilizó al club chileno: “La total responsabilidad es de la dirigencia de la U, ellos sabían qué público traían”.

“Cuando salieron a la venta, enseguida se agotaron las entradas de Chile. Tendrían bien claro la gente que seguía”, explicó.

Seoane agregó que “no estábamos preparados para esto” y recordó que “la U tiene bastantes antecedentes de estas situaciones”, motivo por el cual se realizaron dos reuniones de seguridad con Conmebol.

“Les dimos una tribuna entera al 70% de la capacidad. No los mezclamos con ninguna gente de Independiente”, enfatizó.

“No le prestaron atención a ello”

El dirigente comparó lo ocurrido con la organización del duelo en Santiago: “No así como hicieron ellos en Chile, que nos pusieron con la gente de la U, las 2 mil personas nuestras divididas por una reja, y no hubo ningún inconveniente”.

Sobre el operativo, subrayó que “cuando tenés en una parcialidad de 2.500 personas de Chile, tenés 300 personas que quieren hacer daño constantemente y no los tenés identificados, es imposible prevenirlo”.

Finalmente, cerró responsabilizando nuevamente a los azules: “Lógicamente que acá las autoridades del club son las que saben la gente que traen y cuáles pueden causar los desmanes. Evidentemente no le prestaron atención a ello y estamos en esta situación”.

