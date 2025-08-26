Este martes se vivió una jornada inolvidable en la última fase previa de la Champions League 2025/26.

Bodø Glimt (Noruega), Pafos FC (Chipre) y Kairat Almaty (Kazajistán) se clasificaron a la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa por primera vez en su historia.

El equipo escandinavo logró avanzar tras vencer al Sturm Graz de Austria y confirma su consolidación como cuadro de nivel en el continente, luego de que la temporada pasada alcanzara las semifinales de la Europa League, donde cayó ante el Tottenham.

Por otro lado, el Pafos consiguió lo impensado al eliminar a un histórico como el Estrella Roja de Belgrado, club serbio que supo ser campeón europeo en la década de los 90. Además, el elenco chipriota logra esta hazaña siendo una institución joven, ya que apenas cuenta con 11 años de historia.

😱 SEÑORAS Y SEÑORES: ¡OTRO EQUIPO QUE HIZO HISTORIA!



🇨🇾 El Pafos, un club de Chipre con 11 años de vida, eliminó a un histórico como el Estrella Roja y jugará la Fase Liga de la #ChampionsLeague tras imponerse por 3-2 en la serie



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Sin embargo, la historia que más resalta es la del Kairat Almaty, que dejó en el camino al mítico Celtic de Escocia y se convirtió en el segundo club kazajo en jugar la máxima competencia europea.

Para dimensionar la magnitud de este logro, la sede del club está más cerca de China que de capitales como Madrid, París o Londres. De hecho, se convirtió en el equipo más oriental de la historia del principal torneo de clubes en Europa.