“Veníamos con esa rabia”: la molestia en Coquimbo Unido por no tener citados en La Roja / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El pasado viernes, Nicolás Córdova dio a conocer la lista de jugadores con que la selección chilena cerrará las Eliminatorias, visitando a Brasil y recibiendo a Uruguay.

Al respecto, destacó la ausencia de jugadores de la “Generación Dorada”, además de la presencia mayoritaria de jugadores de la U de Chile (4) en torno a futbolistas del medio local.

Colo Colo tuvo dos citados, mientras que Palestino, Huachipato y Everton uno. ¿Y el puntero, Coquimbo Unido? Ninguno.

Dicha situación molestó al plantel “pirata”, como evidenciaron tras su victoria ante Audax Italiano. “Veníamos calientes porque trabajamos mucho por una nómina, somos punteros y no hay ninguno de nosotros. Nos molestó”, reconoció en TNT Sports el recién llegado Cristián Zavala.

“Galani, Salinas, que están en un gran presente, no están nominados, veníamos con esa rabia y sabíamos que íbamos a ganar por eso”, concluyó el extremo, incómodo con el hecho que Coquimbo Unido, líder con ya 12 puntos de diferencia, no tenga jugadores en La Roja.