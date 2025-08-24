;

VIDEO. “Veníamos con esa rabia”: la molestia en Coquimbo Unido por no tener citados en La Roja

Cristián Zavala sintetizó el sentir del plantel “pirata”, líder indiscutido del fútbol chileno.

Carlos Madariaga

“Veníamos con esa rabia”: la molestia en Coquimbo Unido por no tener citados en La Roja

“Veníamos con esa rabia”: la molestia en Coquimbo Unido por no tener citados en La Roja / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El pasado viernes, Nicolás Córdova dio a conocer la lista de jugadores con que la selección chilena cerrará las Eliminatorias, visitando a Brasil y recibiendo a Uruguay.

Al respecto, destacó la ausencia de jugadores de la “Generación Dorada”, además de la presencia mayoritaria de jugadores de la U de Chile (4) en torno a futbolistas del medio local.

Revisa también:

ADN

Colo Colo tuvo dos citados, mientras que Palestino, Huachipato y Everton uno. ¿Y el puntero, Coquimbo Unido? Ninguno.

Dicha situación molestó al plantel “pirata”, como evidenciaron tras su victoria ante Audax Italiano. “Veníamos calientes porque trabajamos mucho por una nómina, somos punteros y no hay ninguno de nosotros. Nos molestó”, reconoció en TNT Sports el recién llegado Cristián Zavala.

“Galani, Salinas, que están en un gran presente, no están nominados, veníamos con esa rabia y sabíamos que íbamos a ganar por eso”, concluyó el extremo, incómodo con el hecho que Coquimbo Unido, líder con ya 12 puntos de diferencia, no tenga jugadores en La Roja.

@loquevienegol

Fecha 21 / 1°División 2025 A.Italiano 0 - Coquimbo U. 1 Declaraciones de Cristian Zavala #futbolchileno

♬ sonido original - LoQueVieneGol

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad