Con 50 puntos, Coquimbo Unido tiene prácticamente en el bolsillo la corona del Campeonato Nacional 2025. Salvo un desastre de proporciones, el cuadro ‘pirata’ conseguirá su primera estrella en algunas fechas más, de continuar con este tranco ganador.

Los de Esteban González ganaron el pasado sábado en cancha del Audax Italiano, y le sacaron 12 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, la Universidad de Chile, que tiene pendiente su duelo ante Everton de Viña del Mar.

Es por ello que los nortinos se ilusionan con ganar su primer campeonato, y para eso le quedan nueve partidos, donde el único rival directo que le queda, es precisamente visitar a los azules en el Estadio Nacional.

Fecha 22 | 30 de agosto

Huachipato vs. Coquimbo Unido

Fecha 23 | 14 septiembre

Coquimbo Unido vs. Ñublense

Fecha 24 | 19 octubre

Coquimbo Unido vs. Colo Colo

Fecha 25 | 26 de octubre

O’Higgins vs. Coquimbo Unido

Fecha 26 | 2 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera

Fecha 27 | 9 de noviembre

Palestino vs. Coquimbo Unido

Fecha 28 | 23 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Fecha 29 | 30 de noviembre

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido

Fecha 30 | 7 de diciembre