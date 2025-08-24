;

VIDEO. Nueve finales para su primera estrella: los partidos que le restan a Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025

El cuadro ‘pirata’ le sacó 12 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor.

Gonzalo Miranda

Con 50 puntos, Coquimbo Unido tiene prácticamente en el bolsillo la corona del Campeonato Nacional 2025. Salvo un desastre de proporciones, el cuadro ‘pirata’ conseguirá su primera estrella en algunas fechas más, de continuar con este tranco ganador.

Los de Esteban González ganaron el pasado sábado en cancha del Audax Italiano, y le sacaron 12 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, la Universidad de Chile, que tiene pendiente su duelo ante Everton de Viña del Mar.

Es por ello que los nortinos se ilusionan con ganar su primer campeonato, y para eso le quedan nueve partidos, donde el único rival directo que le queda, es precisamente visitar a los azules en el Estadio Nacional.

Fecha 22 | 30 de agosto

  • Huachipato vs. Coquimbo Unido

Fecha 23 | 14 septiembre

  • Coquimbo Unido vs. Ñublense

Fecha 24 | 19 octubre

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo

Fecha 25 | 26 de octubre

  • O’Higgins vs. Coquimbo Unido

Fecha 26 | 2 de noviembre

  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera

Fecha 27 | 9 de noviembre

  • Palestino vs. Coquimbo Unido

Fecha 28 | 23 de noviembre

  • Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Fecha 29 | 30 de noviembre

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido

Fecha 30 | 7 de diciembre

  • Coquimbo Unido vs. Unión Española

