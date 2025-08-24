Colo Colo Femenino se lleva el primer clásico disputado en el Claro Arena / Twitter @ColoColoFem

Pudo ser un fin de semana redondo para la UC en la inauguración de su remozado estadio, el Claro Arena.

Hablamos en pasado tomando en cuenta el exitoso estreno del plantel masculino ayer sábado, tras vencer a estadio lleno a Unión Española.

Sin embargo, hoy domingo, las mujeres no pudieron hacer lo propio, en el marco de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

El rival no era nada fácil para las cruzadas, pues hablamos de las flamantes líderes invictas del torneo, Colo Colo.

Las albas dominaron el encuentro, disputado a puertas cerradas en el Claro Arena, pero cuando todo parecía llevar a su primer empate en el año, Mary Valencia convirtió el 1-0 al minuto 95 en favor del “Cacique”.

Así las cosas, Colo Colo alargó a 22 triunfos en 22 fechas su racha, mientras que el plantel femenino de la UC todavía no sabe de triunfos ni goles en su nuevo recinto, pese a lo cual están quintas en la tabla.