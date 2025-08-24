Kylian Mbappé ya se afianza como goleador en la segunda victoria del Real Madrid en la nueva temporada de La Liga Española / CESAR MANSO

Al igual que el Barcelona, el Real Madrid también tiene inicio perfecto en la temporada 2025-2026 de La Liga Española.

Luego de un pálido debut ante el Osasuna en el Bernabéu, el cuadro merengue mostró mayor solvencia en su visita al recién ascendido Real Oviedo.

En el nuevo Carlos Tartiere, Real Madrid abrió la cuenta al minuto 37 con la arremetida de Kylian Mbappé, en medio de las quejas locales por una falta de Tchouameni en el origen de la jugada.

¡¡SIEMPRE KIKI!! Kylian Mbappé la cruzó y anotó el 1-0 de Real Madrid ante Real Oviedo. ¿Fue falta de Tchouameni en el comienzo de la jugada?



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mPRwReaGRA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

El Real Oviedo dispuso de algunas ocasiones con tal de empatarlo en el segundo tiempo, pero los de Xavi Alonso terminaron sellando una goleada.

Primero, a los 83 minutos, Vinicius Junior recuperó para que Kylian Mbappé anotara su tercer gol en dos fechas de La Liga Española.

¡¡PARA LIQUIDARLO!! Vini recuperó, asistió y Mbappé definió de primera para sellar su doblete en el 2-0 de Real Madrid ante Real Oviedo.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6NVaC4WRtJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

Ya en los descuentos, con el Real Oviedo ya jugado, el atacante brasileño selló la goleada merengue.