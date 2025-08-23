;

Padre de hincha empujado al vacío por barra de Independiente entrega una buena noticia: “Mi hijo está sin sedación pero sigue entubado”

Gonzalo Alfaro, fanático de la U, continúa internado en el Hospital Fiorito tras la agresión sufrida en el duelo de Copa Sudamericana.

Martín Neut

Independiente VS U De Chile

Independiente VS U De Chile / Getty Images

Gonzalo Alfaro, de 33 años e hincha de la Universidad de Chile, continúa hospitalizado en el Hospital Fiorito tras ser empujado desde la tribuna por hinchas de Independiente, en medio del partido de octavos de la Copa Sudamericana jugado en Buenos Aires.

El ataque lo dejó con graves lesiones en el cráneo, aunque su familia reporta signos positivos en su evolución.

En un comunicado, su padre Marcial Alfaro relató la última visita: “Cuando llegamos, la doctora me dijo que me tenía una sorpresa: mi hijo estaba sin sedación pero sí entubado con su carita hinchada y me veía por un solo ojo”.

Según contó, Gonzalo alcanzó a expresarle: “Papá te quiero mucho y a mi hermano también”.

“Gracias a todos los chilenos”

“Fue lo único que dijo, a lo cual le respondí: ‘Hijo, yo también y no estás solo, todo Chile está contigo y están orando por ti, te están esperando tus hijas y tu familia, estás en buenas manos aquí en el hospital’”, agregó.

La visita fue breve, pues “mucha la emoción de ambos se iba a poner a llorar y no era conveniente”, explicó el padre, quien de todas formas aseguró que se retiraron “felices” por el momento vivido.

Finalmente, la familia expresó su gratitud: “Quiero dar las gracias a todos los chilenos que nos han apoyado acá en Argentina y también a los argentinos que nos han ayudado. Quiero pedir de todo corazón que sigan orando por la salud de mi hijo”.

