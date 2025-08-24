Gabriel Arias comete un error en goleada sufrida por Racing Club a manos de Argentinos Juniors / LUIS ROBAYO

Tras una intensa semana luego de la sufrida clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing Club tuvo un aterrizaje forzoso a nivel local.

Gabriel Arias fue titular en la visita a Argentinos Juniors por la sexta fecha del Torneo de Clausura trasandino.

La “Academia” sacó ventaja en La Paternal tras la arremetida de Tomás Conechny a los 26 minutos.

Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, Gabriel Arias falló al intentar controlar un centro y el rebote lo capturó Alan Lescano para el empate parcial.

En el complemento, Racing Club sencillamente se desmoronó y terminó perdiendo por 4-1, con goles de Hernán López Muñoz, Matías Giménez y Sebastián Prieto.

Así las cosas, el elenco del portero chileno ya suma cuatro partidos seguidos sin conocer victorias en el ámbito local, ubicándose apenas en el puesto 14 del grupo B, con 4 puntos en 6 fechas.