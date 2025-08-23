Intentando dar pena. Esa es la intención de Independiente de Avellaneda este sábado tras viralizar un impresentable video donde, culpan a la Universidad de Chile por la extrema violencia de sus hinchas el pasado miércoles.

A través de sus redes sociales, el ‘Rojo’ viralizó imágenes donde relatan lo sucedido en el Estadio Liebrtadores de América el pasado miércoles, y culpan de todo lo sucedido a los fanáticos azules en Buenos Aires.

El cuadro argentino catalogó el actuar de los azules como “un ataque cobarde y planificado” donde, según ellos, “Independiente quedó solo, como tantas otras veces”.

Incapacitados de hacer una mínima autocrítica, desde Avellaneda lo único que adelantaron es que “responder con la misma moneda no debe ser una opción”, asegurando que buscan identificar a los violentos, todo cuando las autoridades argentinas ya lo habrían hecho.

Y para cerrar el circo, se victimizaron aún más: “también hubo dignidad (entre los hinchas rojos), hubo socios y socias que se ayudaron entre sí, desconocidos, que se protegían”, finalizaron.