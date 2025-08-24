Los reclamos de Fernando Díaz no tuvieron eco: polémica por expulsión contra Deportes Iquique / Cristian Vivero Boornes

Tras las polémicas referiles que marcaron su último partido ante Unión Española, el DT de Deportes Iquique, Fernando Díaz, estalló contra el arbitraje.

“Todas las revisiones que nos han hecho en los últimos 10 partidos van para el rival. Nos sentimos molestos por eso. Estamos preocupados y los jugadores se sienten tensos porque sienten que cada cosa que se cobra es contra nosotros”, dijo en su momento el entrenador nortino.

Lo cierto es que sus quejas no tuvieron eco este domingo, cuando su equipo enfrentó a Ñublense en el Tierra de Campeones.

Todo luego que César Fuentes fue amonestado por un codazo contra Matías Plaza.

Sin embargo, al revisar la secuencia en el VAR, el juez Diego Flores optó por expulsar al volante de los “Dragones Celestes”, en una secuencia que parece más grave a medida que se observa cada repetición, pero que no pareciera corresponder a dicho cambio de sanción.