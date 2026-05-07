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No es solo el cola larga: las especies de roedores que transmiten hantavirus en Chile y dónde se encuentran

De acuerdo a las autoridades, el riesgo de contagio se concentra en zonas rurales del país.

Javiera Rivera

Cuáles son las especies de roedores que transmiten hantavirus en Chile y dónde se encuentran

Cuáles son las especies de roedores que transmiten hantavirus en Chile y dónde se encuentran

Tras el brote de hantavirus registrado en el crucero holandés MV Hondius, que ha dejado al menos 3 personas fallecidas, en Chile surgieron dudas sobre el riesgo de contagio de esta enfermedad.

La infección en el país está asociada a la presencia de roedores silvestres en zonas rurales y boscosas del centro y sur, y se transmite por la inhalación de partículas contaminadas en espacios cerrados.

El virus Andes, variante endémica del país, es el principal responsable de los casos humanos en Chile y circula en la naturaleza a través de roedores silvestres que no presentan síntomas de la enfermedad.

El principal reservorio en el territorio nacional es el ratón de cola larga o colilargo (oligoryzomys longicaudatus), presente en sectores de bosque, matorral y zonas rurales del centro-sur y sur del país, donde puede ingresar a viviendas, bodegas o cabañas.

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En paralelo, investigaciones científicas han identificado otras especies de roedores silvestres con presencia de anticuerpos o relación ecológica con hantavirus, aunque las autoridades sanitarias señalan que no son los principales responsables de contagios en humanos.

Entre ellas se encuentran:

  • Abrothrix olivacea (ratón de pastizal)
  • Abrothrix longipilis (ratón de pelo largo)
  • Loxodontomys micropus (ratón de pie grande)
  • Phyllotis darwini (ratón orejudo de Darwin)
ADN

Ratón de pastizal o Abrothrix olivacea

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