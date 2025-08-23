Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de agosto, y quién transmite?

Hoy, sábado 23 de agosto, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Tres de ellos son por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, tres más por la jornada 22 de la Primera B y otros tres darán inicio a la fecha 18 de la Segunda División Profesional.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 23 de agosto arrancará a las 12:30 horas, con dos partidos en paralelo. Por una parte, Unión San Felipe se medirá ante Deportes Antofagasta en el Municipal de San Felipe, con arbitraje de Matías Assadi y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego se desarrollará en el Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta jugará ante Santiago Wanderers. Francisco Gilabert dirigirá el partido, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, Rangers recibirá a Magallanes en el Manuel Moya de Cauquenes, con arbitraje de Rodrigo Farías y transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

En Primera División, la acción arrancará a las 15:00 horas, en El Cobre, donde Cobresal jugará ante Unión La Calera. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a partir de las 17:30 horas, Audax Italiano recibirá a Coquimbo Unido en el Bicentenario de La Florida, con arbitraje de Cristian Garay y transmisión en vivo de ADN Deportes, además de la señal por TV de TNT Sports Premium y Mega 2.

El cierre de actividad vendrá desde las 20:00 horas, con la UC inaugurando el Claro Arena enfrentando a Unión Española. Rodrigo Carvajal será el juez del encuentro, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y en TV a través de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional iniciará su acción a las 12:30 horas, cuando Concon National se mida ante Provincial Osorno en el Atlético Municipal de Concon, con arbitraje de Agustín Valenzuela y transmisión de La Liga 2D.

Tras ello, desde las 15:00 horas, Deportes Linares jugará ante Santiago City en el Fiscal Tucapel Bustamante. Felipe Moya será el juez del compromiso, que será transmisión de La Liga 2D.

El último partido de la jornada se disputará a contar de las 18:00 horas, en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt enfrentará a Trasandino, con arbitraje de Cristian Droguett y transmisión de La Liga 2D.