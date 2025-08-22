FOTO. ¿Qué pasará con Alianza Lima? Conmebol entregó la programación de los 4tos de final de la Copa Sudamericana
Los peruanos son los únicos que no tienen rival en la fiesta de los ocho mejores.
Pese al drama que se vivió el pasado miércoles en el Libertadores de América, la Copa Sudamericana sigue su marcha sin freno camino a la final.
En ello, la Conmebol confirmó este viernes días y horarios para los cruces de 4tos de final, instancia donde solo Alianza Lima no tiene rival.
Los peruanos esperan por la resolución del Tribunal de Disciplina de Conmebol respecto a la llave entre la Universidad de Chile e Independiente, serie que ganaban los azules antes de la barbarie protagonizada por los hinchas argentinos.
Entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre se disputarán los encuentros correspondientes a la fiesta de los ocho mejores, buscando de esta manera a los semifinalistas del torneo.
PARTIDOS DE IDA
Martes 16 de septiembre
- Lanús vs. Fluminense
Miércoles 17 de septiembre
- Bolívar vs. Atlético Mineiro
- Independiente del Valle vs. Once Caldas
Jueves 18 de septiembre
- Alianza Lima vs. A definir
PARTIDOS DE VUELTA
Martes 23 de septiembre
- Fluminense vs. Lanús
Miércoles 24 de septiembre
- Atlético Mineiro vs. Bolívar
- Once Caldas vs. Independiente del Valle
Jueves 25 de septiembre
- A definir vs. Alianza Lima