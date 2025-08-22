La tarde de este viernes en el camarín de Everton de Viña del Mar se convirtió en una jornada inolvidable para Emiliano Ramos Avilés.

El joven jugador recibió oficialmente la noticia de su primera convocatoria a la selección chilena adulta para la fecha FIFA de septiembre, y el club registró el conmovedor instante en sus redes sociales.

En el video compartido por la institución, se observa cómo un miembro del staff entrega una carpeta oficial al futbolista. Dentro de ella estaba el documento de la Federación de Fútbol de Chile que confirmaba su llamado a ‘La Roja’.

Con evidente emoción, leyó la notificación en voz alta frente a sus compañeros, hasta que rompió en lágrimas, desatando una ola de aplausos y felicitaciones en el camarín.

El momento no solo refleja la importancia de la citación en la carrera de Ramos, sino también el apoyo de todo el plantel y cuerpo técnico de Everton, que celebraron junto a él este hito deportivo.

Emiliano Ramos, extremo de 20 años, se ha consolidado como una de las grandes promesas del cuadro ruletero. Su despliegue, intensidad y visión de juego lo han convertido en pieza clave para el equipo: de hecho, ya suma 22 partidos en la temporada 2025 con Everton luego de haber jugado por La Roja en el Sudamericano Sub 20.

Desde el club viñamarino manifestaron su orgullo por la convocatoria de Ramos, destacando que representa un reconocimiento al trabajo que se realiza en la institución y al talento que surge desde sus filas.

En redes sociales, hinchas ruleteros también expresaron su emoción y enviaron mensajes de apoyo al jugador en este nuevo desafío.

Con esta primera citación, Emiliano Ramos no solo cumplirá el sueño de vestir la camiseta de La Roja, sino que además se convierte en un símbolo de esperanza para las nuevas generaciones del fútbol chileno.