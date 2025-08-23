;

VIDEO. Más evidencia contra Independiente: nuevo registro evidencia cómo la policía permitió encerrona a fanáticos de la U

El video muestra la inexistente acción de las fuerzas de seguridad, avalando la “zona liberada” para los hinchas locales en Avellaneda.

Carlos Madariaga

Más evidencia contra Independiente: nuevo registro evidencia cómo la policía permitió encerrona a fanáticos de la U / LUIS ROBAYO

Aunque en Independiente han insistido en culpar a los hinchas de la U de Chile por todo lo ocurrido el pasado miércoles en Avellaneda, en una serie de incidentes que terminaron cancelando el partido por Copa Sudamericana, lo cierto es que cada vez surgen más antecedentes en su contra.

Además del video en que se da cuenta cómo parte de la barra del “Rojo” tuvo acceso a palos y fierros con tal de atacar a parte de los hinchas azules, este sábado surgió otro registro comprometedor.

En imágenes compartidas por el periodista argentino Pablo Carroza, se muestra cómo la policía argentina no interviene en el avance de los hinchas de Independiente hacia la tribuna de la U de Chile, aun cuando se había pedido desalojar dicho sector.

En otra parte del registro, se aprecia a parte de los fanáticos locales con armas cortopunzantes y “trofeos”, es decir, elementos que pertenecían a los forasteros, una vez que ya habían vuelto de la masacre contra los que permanecían allí.

Cabe recordar que tanto desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires como desde el informe de Conmebol, Independiente no aceptó el ingreso de policía al estadio, permitiendo la “zona liberada” que terminó en las peores agresiones contra hinchas de la U de Chile.

Habrá que esperar cómo estos antecedentes son analizados por Conmebol luego de haber abierto un expediente disciplinario a ambos elencos.

