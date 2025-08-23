¿Tendrán el dinero? El ex DT del FC Barcelona que aparece como tapado en Colo Colo para reemplazar a Almirón

El pasado viernes por la tarde, Colo Colo le dio vida a la jornada 21 del Campeonato Nacional 2025, instancia donde logró un sufrido empate frente a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Cuadro ‘popular’ que ya no tiene en la banca a Jorge Almirón, por lo que Hugo González y Luis Pérez asumieron el interinato a la espera de contar con un entrenador definitivo.

Ese nombre podría ser Gerardo ‘Tata’ Martino. El ex adiestrador del FC Barcelona viene de dejar la banca del Inter Miami de Lionel Messi y, según ESPN, podría ser el tapado de Aníbal Mosa para arribar a Macul.

Sin embargo, la complicación es su alto sueldo. En su último paso por la MLS y la Selección Mexicana de Fútbol, el ‘Tata’ ganaba US 2,5 millones por temporada, más de lo que ByN le pagaba a Jorge Almirón.