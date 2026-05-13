Durante este miércoles, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito, abordó en ADN Hoy la compleja tramitación de la “megarreforma” impulsada por el Gobierno, en medio de las recriminaciones cruzadas por las miles de indicaciones presentadas al proyecto y las acusaciones de “boicot” y “sabotaje legislativo” desde el oficialismo.

En conversación con Radio ADN, el parlamentario se desmarcó de la estrategia de algunos sectores de oposición que impulsaron un masivo ingreso de enmiendas. “Yo me descarto de cualquier estrategia que hablaba de tsunami o inundar el debate”, afirmó. Sin embargo, reconoció que “sin duda” fue un error, aunque también apuntó al Ejecutivo por la manera en que se ha desarrollado la discusión legislativa.

“También es un error avanzar sin transar, citar pocas horas a la Comisión de Hacienda para analizar un proyecto tan amplio y profundo como este. Acá la comisión ha funcionado menos días de lo que ha debido”, sostuvo Brito. En esa línea, aseguró que solicitó extender las sesiones parlamentarias para evitar apurar la tramitación.

El diputado añadió que “si es necesario sesionar hasta el sábado y domingo, podríamos hacerlo sin retrasar el proyecto de ley”, considerando que la votación en la sala de la Cámara ya estaría proyectada para el próximo martes 19.

“Una jugada de ajedrez”

Consultado por el destino de las indicaciones ingresadas por la oposición, Brito acusó que estas fueron desplazadas por enmiendas sustitutivas presentadas posteriormente por el Ejecutivo.

“Las indicaciones nuestras, al igual que todas las otras ingresadas hasta el plazo fijado, prácticamente han sido reemplazadas por una indicación del Gobierno que ingresó pasado este plazo. Esto es lo que hemos acusado como una jugada de ajedrez”, afirmó.

Según explicó, “el Gobierno pidió, por favor, fijemos el lunes a las 12 del día para ingresar indicaciones para lograr armar el comparado. Sin embargo, vencido ese plazo, el Gobierno leyó nuestras indicaciones e ingresó del propio Ejecutivo indicaciones de carácter sustitutivo”.

“El reglamento establece que esas se votan primero y que las otras indicaciones, una vez aprobadas, se dan por rechazadas”, agregó.

En ese contexto, Brito insistió en que el Ejecutivo ha utilizado el conflicto por las miles de indicaciones para limitar el debate parlamentario. “Es cierto que hubo un intento, una estrategia fallida por parte de un parlamentario en particular, también es cierto que el Gobierno ha utilizado aquello para negar el debate, para restringir el debate y, de esa manera, avanzar sin transar con una reforma cuyos cálculos no cuadran, como lo señaló el Consejo Fiscal Autónomo y un montón de expertos”, sostuvo.

Además, advirtió sobre los efectos fiscales de la iniciativa. “Siguen defendiendo medidas que no tienen evidencia de que van a contribuir al crecimiento y al empleo, pero sí a un mayor forado fiscal, al abismo fiscal, como lo han establecido distintos economistas, incluso el exministro Marcel”, señaló.

“La peor forma de tramitar un proyecto”

Respecto al clima político generado durante la discusión de la reforma, el parlamentario aseguró que “esta es la peor forma de tramitar un proyecto de ley que, además, va a quedar hasta el año 2050”.

“Los que intentaron inundar el debate, pero también los que intentan avanzar sin transar”, afirmó, apuntando responsabilidades en ambos sectores.

Asimismo, sostuvo que desde hace semanas ha planteado disposición al diálogo con el Ejecutivo. “Yo he planteado con total transparencia hace tres semanas al ministro Quirós toda la disposición al diálogo”, indicó.

En esa línea, detalló algunos puntos que el Frente Amplio no respaldará en la tramitación. “Tenemos claridad en los artículos que no vamos a aprobar, y se los puedo señalar acá: la invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema tributario. Pero también hay cosas que queremos corregir”, explicó.

Entre ellas, cuestionó la eliminación del IVA a las constructoras. “Es una medida costosa que no se va a ver reflejada en el precio de las viviendas. Lo señaló la Cámara Chilena de la Construcción y un montón de expertos, y mejor sería subsidiar el pie del crédito hipotecario a la primera vivienda”, afirmó.

“Ese tipo de idea es algo legítimo que queremos ver que el Gobierno pueda acoger. Sin embargo, han decidido avanzar sin transar”, cerró.