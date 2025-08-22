Difunden imágenes del “cuartito” donde la barra de Independiente sacó palos y fierros / Captura de pantalla

Un video que circula en redes sociales reveló cómo la barra de Independiente se abasteció de elementos para atacar a los hinchas de Universidad de Chile durante los incidentes en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Las imágenes muestran a barristas argentinos extrayendo objetos contundentes desde una bodega interna del recinto, espacio que algunos seguidores del club han denominado “el cuartito” y que, según denuncias, estaba destinado a preparar la emboscada.

En la grabación incluso se escucha como los argentinos dicen: “Vamos a recuperar las Malvinas”.

Se abrió un expediente disciplinario

El registro, difundido por una cuenta partidaria de Independiente, dejaría ver una agresión premeditada, con acceso liberado a sectores restringidos, lo que podría comprometer directamente la responsabilidad del club local.

La Conmebol ya abrió un expediente disciplinario y no descarta sanciones severas, incluida la posibilidad de descalificar a uno o ambos equipos.

En paralelo, el estadio fue clausurado por las autoridades argentinas, mientras dos hinchas de Independiente permanecen detenidos por los ataques registrados dentro y fuera del recinto, que dejaron a tres barristas hospitalizados.