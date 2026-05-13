Sesión podría extenderse hasta medianoche: comisión de Hacienda votará hoy miércoles megarreforma hasta total despacho
La iniciativa impulsada por el Gobierno continuará su tramitación en medio de fuertes diferencias políticas y cientos de indicaciones.
Este miércoles continuará en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional promovido por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La sesión iniciará a las 10:30 horas y se extenderá hasta completar su despacho, con expectativa de que el plazo se prolongue hasta las 23:59 horas.
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Posteriormente, la iniciativa deberá pasar por la comisión de Trabajo y luego por la comisión de Medio Ambiente, en un escenario político tensionado entre la oposición y el oficialismo.
Más de 1.300 indicaciones tensionan el debate
Ese clima quedó en evidencia este martes, durante la primera sesión de la comisión de Hacienda destinada a la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional.
La jornada estuvo marcada por el ingreso de un verdadero “tsunami” de indicaciones, que alcanzó cerca de 1.300 observaciones, cifra a la que durante la tarde se sumaron otras 200 nuevas propuestas, según consignó 24 Horas.
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