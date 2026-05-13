Sesión podría extenderse hasta medianoche: comisión de Hacienda votará hoy miércoles megarreforma hasta total despacho

Este miércoles continuará en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional promovido por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La sesión iniciará a las 10:30 horas y se extenderá hasta completar su despacho , con expectativa de que el plazo se prolongue hasta las 23:59 horas.

Posteriormente, la iniciativa deberá pasar por la comisión de Trabajo y luego por la comisión de Medio Ambiente, en un escenario político tensionado entre la oposición y el oficialismo.

Más de 1.300 indicaciones tensionan el debate

Ese clima quedó en evidencia este martes , durante la primera sesión de la comisión de Hacienda destinada a la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La jornada estuvo marcada por el ingreso de un verdadero “tsunami” de indicaciones, que alcanzó cerca de 1.300 observaciones, cifra a la que durante la tarde se sumaron otras 200 nuevas propuestas, según consignó 24 Horas.