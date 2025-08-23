;

¿Quieren clasificar sin jugar? Alianza Lima fustigó la posibilidad de que la U avance en Copa Sudamericana

El mandamás de los ‘hermanos’ de Colo Colo, aseguró que se marcaría “un precedente terrible” si es que la Conmebol le da el pase a los azules.

Gonzalo Miranda

Alianza Lima avanzó a 4tos eliminando a la UC de Ecuador

Era cosa de tiempo para que el invitado de piedra se metiera en los problemas entre Universidad de Chile, Independiente y la Conmebol: Alianza Lima sacó la voz sobre la polémica entre chilenos y argentinos.

Tras los graves incidentes del pasado miércoles en Buenos Aires, los peruanos entraron en la discusión, considerando que espera la resolución de Conmebol para saber si tendrán o rival en los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la Conmebol va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo“, dijo Jorge Zúñiga, presidente de los peruanos en conversación con Willax.

Agregó que “en el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la Universidad de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos y, con la reacción de los hinchas argentinos, terminó en esta tragedia“, dijo.

Pero fue más allá, insinuando que les gustaría avanzar a semis a sin jugar 4tos: “si se le da los puntos a la Universidad de Chile, quedaría un precedente terrible“, adelantó.

“Implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la Conmebol es difícil“, sostuvo.

