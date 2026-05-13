Histórico canal de la televisión chilena dirá adiós: esto es todo lo que se sabe

Después de casi 20 años al aire, Telecanal llega a su fin. El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolvió por unanimidad caducar la totalidad de sus concesiones digitales, aplicando la máxima sanción que contempla la normativa vigente en Chile.

La decisión, adoptada el pasado 4 de mayo y comunicada oficialmente el martes de esta semana, responde al incumplimiento de la Ley 20.750 de Televisión Digital.

Canal Dos S.A. —sociedad operadora de la señal— era titular de siete concesiones en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Chuquicamata, La Serena y Santiago. Ninguna de las señales del norte fue activada, y la segunda señal en la Región Metropolitana tampoco inició transmisiones, pese a que los plazos legales vencieron entre 2023 y 2024.

Pero los incumplimientos no se quedan ahí. El organismo también reprochó al canal haber ignorado instrucciones regulatorias relacionadas con la retransmisión no autorizada de la señal rusa RT, además de no haber entregado oportunamente su información financiera a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) durante el cuarto trimestre de 2025.

La polémica con RT marcó el último capítulo de Telecanal. Desde junio de 2025, el canal cedió casi la totalidad de su parrilla al medio estatal ruso, en lo que el CNTV calificó como una cesión de administración a terceros, prohibida por ley.

En febrero de 2026 se le ordenó suspender sus transmisiones por siete días, sanción que ignoró por semanas y que recién cumplió entre el 18 y el 24 de abril.

¿Qué sigue ahora para Telecanal? Esto es lo que puede hacer

La resolución de caducidad rige desde su notificación y no puede ser suspendida por eventuales recursos de apelación.

A partir de este martes, el CNTV tiene 30 días para llamar a concurso público y reasignar las frecuencias liberadas a nuevos operadores que cumplan con los estándares técnicos y legales.

Telecanal había iniciado transmisiones el 5 de diciembre de 2005. Veinte años después, se apaga.