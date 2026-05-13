;

Histórico canal de la televisión chilena dirá adiós: esto es todo lo que se sabe

El CNTV caducó por unanimidad todas las concesiones de una señal que estuvo dos décadas en el aire.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Después de casi 20 años al aire, Telecanal llega a su fin. El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolvió por unanimidad caducar la totalidad de sus concesiones digitales, aplicando la máxima sanción que contempla la normativa vigente en Chile.

La decisión, adoptada el pasado 4 de mayo y comunicada oficialmente el martes de esta semana, responde al incumplimiento de la Ley 20.750 de Televisión Digital.

Canal Dos S.A. —sociedad operadora de la señal— era titular de siete concesiones en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Chuquicamata, La Serena y Santiago. Ninguna de las señales del norte fue activada, y la segunda señal en la Región Metropolitana tampoco inició transmisiones, pese a que los plazos legales vencieron entre 2023 y 2024.

Revisa también:

ADN

Pero los incumplimientos no se quedan ahí. El organismo también reprochó al canal haber ignorado instrucciones regulatorias relacionadas con la retransmisión no autorizada de la señal rusa RT, además de no haber entregado oportunamente su información financiera a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) durante el cuarto trimestre de 2025.

La polémica con RT marcó el último capítulo de Telecanal. Desde junio de 2025, el canal cedió casi la totalidad de su parrilla al medio estatal ruso, en lo que el CNTV calificó como una cesión de administración a terceros, prohibida por ley.

En febrero de 2026 se le ordenó suspender sus transmisiones por siete días, sanción que ignoró por semanas y que recién cumplió entre el 18 y el 24 de abril.

¿Qué sigue ahora para Telecanal? Esto es lo que puede hacer

La resolución de caducidad rige desde su notificación y no puede ser suspendida por eventuales recursos de apelación.

A partir de este martes, el CNTV tiene 30 días para llamar a concurso público y reasignar las frecuencias liberadas a nuevos operadores que cumplan con los estándares técnicos y legales.

Telecanal había iniciado transmisiones el 5 de diciembre de 2005. Veinte años después, se apaga.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad