;

Madre del cabo Florido tras recaptura de reo que asesinó a su hijo: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Raquel Cisternas destacó el operativo policial y pidió medidas firmes para impedir nuevos intentos de fuga del condenado.

Martín Neut

Madre del cabo Florido tras recaptura de reo que asesinó a su hijo: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Madre del cabo Florido tras recaptura de reo que asesinó a su hijo: “Poco le duró la libertad a ese zángano” / Diego Martin

La madre del cabo de Carabineros David Florido Cisternas, asesinado en 2022 en Pedro Aguirre Cerda, valoró la rápida recaptura de Juan Israel González Quezada, uno de los tres reos que escaparon de la cárcel de Valparaíso.

Poco le duró la libertad a ese zángano”, declaró Raquel Cisternas, al recalcar que su familia recuperó la “tranquilidad” tras días de temor. “Estábamos muy nerviosos, más que nada porque podía hacerle daño a otra familia como nos lo hizo a nosotros”, agregó.

Revisa también:

ADN

La mujer agradeció la labor de Carabineros: “Quiero agradecer al OS-9, al GOPE y a todos los policías que hicieron todo lo posible para que esto ocurriera. Les tomó muy poco tiempo, apenas una semana”.

Cisternas también emplazó a las autoridades a garantizar que el condenado cumpla efectivamente su pena: “Yo espero que hoy sí se haga lo que tiene que hacerse”, y pidió que no vuelva al penal de Valparaíso, el cual calificó de “obsoleto”.

Respecto a los reportes que indican que González fue quien ideó el escape, sostuvo: “No me cabe ninguna duda (…) yo creo que a lo único que se va a dedicar es a tratar de escapar siempre”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad