Madre del cabo Florido tras recaptura de reo que asesinó a su hijo: “Poco le duró la libertad a ese zángano” / Diego Martin

La madre del cabo de Carabineros David Florido Cisternas, asesinado en 2022 en Pedro Aguirre Cerda, valoró la rápida recaptura de Juan Israel González Quezada, uno de los tres reos que escaparon de la cárcel de Valparaíso.

“Poco le duró la libertad a ese zángano”, declaró Raquel Cisternas, al recalcar que su familia recuperó la “tranquilidad” tras días de temor. “Estábamos muy nerviosos, más que nada porque podía hacerle daño a otra familia como nos lo hizo a nosotros”, agregó.

La mujer agradeció la labor de Carabineros: “Quiero agradecer al OS-9, al GOPE y a todos los policías que hicieron todo lo posible para que esto ocurriera. Les tomó muy poco tiempo, apenas una semana”.

Cisternas también emplazó a las autoridades a garantizar que el condenado cumpla efectivamente su pena: “Yo espero que hoy sí se haga lo que tiene que hacerse”, y pidió que no vuelva al penal de Valparaíso, el cual calificó de “obsoleto”.

Respecto a los reportes que indican que González fue quien ideó el escape, sostuvo: “No me cabe ninguna duda (…) yo creo que a lo único que se va a dedicar es a tratar de escapar siempre”.