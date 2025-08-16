Padres de David Florido critican duramente al Poder Judicial tras fuga de asesino de su hijo: “¿Cómo le explicamos a nuestra nieta?”

La reciente fuga de tres internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso —entre ellos Juan Israel González Quezada, condenado a presidio perpetuo por el asesinato del suboficial mayor David Florido— provocó indignación en la familia del funcionario policial asesinado en 2022.

Juan Carlos Florido, padre del carabinero, cuestionó las decisiones judiciales que permitieron que González Quezada cumpliera condena en un penal sin condiciones de máxima seguridad.

13 DE JUNIO DE 2022/QUILPUE En la Parroquia de Quilpue se realizo la misa por el eterno descanso del Carabinero David Florido Cisternas, luego sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque del Sendero en Quilpue.

“Lo último que supe es que estaría en una cárcel de alta seguridad (...) hay antecedentes que ha habido fugas en esa cárcel ¿Cómo puede ser que el Poder Judicial juegue con el dolor de las personas, tomen decisiones tan malas y manden una persona de alta peligrosidad a estar recluido en una cárcel que tiene posibilidades de fugarse?", señaló con molestia.

El padre recalcó que la fuga no fue casual y que debe investigarse la eventual participación de terceros. Pese a su indignación, expresó confianza en la labor de Carabineros y la PDI: “Este gallo está detenido gracias al excelente trabajo que hicieron todos los peritos".

Por su parte, Raquel, madre del suboficial asesinado, relató el profundo dolor que significa para la familia enfrentar nuevamente la amenaza del prófugo. “¿Cómo le explico a mi nieta de nueve años?”, expresó entre lágrimas.

La madre insistió en que el sistema protege a los victimarios en desmedro de las familias: “Ya se burlaron 33 meses dándole todos los derechos”.

El escape, ocurrido la madrugada del 15 de agosto, también involucró a Jairo Adonis González Miranda, condenado por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez, y a Claudio Alexander Fornes Vicuña, imputado por robo con homicidio.

Tras la evasión, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, y el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, confirmaron la remoción de tres altos mandos del penal porteño mientras avanza un sumario administrativo.