FOTOS. Aduana de San Antonio incauta cargamento de casi 335 mil monedas chilenas y billetes argentinos rumbo a Alemania

El decomiso supera los US$ 52 mil y motivó la intervención de la PDI y la UAF, luego de que el exportador no acreditara el origen de las divisas.

Martín Neut

La Aduana Regional de San Antonio incautó un cargamento con más de 335 mil monedas chilenas, piezas de colección y billetes argentinos que iban a ser enviados a Alemania sin la declaración correspondiente.

El decomiso, avaluado en más de US$ 52 mil, se originó luego de inconsistencias detectadas en la documentación presentada por una empresa exportadora.

Según detalló la institución, la mercancía quedó retenida porque “no se habían llevado a cabo los trámites que la normativa chilena exige para poder sacar del país cualquier tipo de divisas”.

Millonaria suma no declarada

Además, el monto no declarado superaba los US$ 11.563, sobrepasando el umbral de US$ 10.000 establecido en la Ley de Lavado de Activos.

El exportador no logró acreditar el origen de las divisas, por lo que se presentó una querella por contrabando y contrabando de dinero. La Fiscalía ordenó diligencias a la Bridec de la PDI, mientras los antecedentes fueron derivados a la Unidad de Análisis Financiero.

La jefa del Departamento de Fiscalización de Aduanas, Natalia Garay, calificó el caso como atípico: “Estamos frente a una situación inusual sobre por qué se envía dinero en contenedores (...), no es una situación normal de exportación”.

