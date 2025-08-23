Aduana de San Antonio incauta cargamento de casi 335 mil monedas chilenas y billetes argentinos rumbo a Alemania / Foto X @AduanaCL

La Aduana Regional de San Antonio incautó un cargamento con más de 335 mil monedas chilenas, piezas de colección y billetes argentinos que iban a ser enviados a Alemania sin la declaración correspondiente.

El decomiso, avaluado en más de US$ 52 mil, se originó luego de inconsistencias detectadas en la documentación presentada por una empresa exportadora.

Según detalló la institución, la mercancía quedó retenida porque “no se habían llevado a cabo los trámites que la normativa chilena exige para poder sacar del país cualquier tipo de divisas”.

Millonaria suma no declarada

Además, el monto no declarado superaba los US$ 11.563, sobrepasando el umbral de US$ 10.000 establecido en la Ley de Lavado de Activos.

El exportador no logró acreditar el origen de las divisas, por lo que se presentó una querella por contrabando y contrabando de dinero. La Fiscalía ordenó diligencias a la Bridec de la PDI, mientras los antecedentes fueron derivados a la Unidad de Análisis Financiero.

La jefa del Departamento de Fiscalización de Aduanas, Natalia Garay, calificó el caso como atípico: “Estamos frente a una situación inusual sobre por qué se envía dinero en contenedores (...), no es una situación normal de exportación”.