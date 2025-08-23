;

FOTOS. Dos hinchas de la U liberados tras incidentes en Argentina sufren accidente de tránsito en Junín: estaban perdidos

Autoridades trasandinas señalaron que los chilenos estaban desorientados al momento del impacto.

Martín Neut

Dos hinchas de la U liberados trás incidentes en Argentina sufren accidente de tránsito en Junín

Dos hinchas de la U liberados trás incidentes en Argentina sufren accidente de tránsito en Junín / Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires

Dos hinchas de Universidad de Chile, que habían sido liberados en Argentina tras los incidentes en el partido contra Independiente, protagonizaron este sábado un accidente de tránsito en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.

Según medios trasandinos, el choque se registró cerca de las 9 de la mañana en el cruce de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 65.

Fue ahí cuando la Suzuki Vitara en la que viajaban los chilenos Nicolás Esteban Riquelme Makuc (38) y Bastián Ignacio Madariaga Muñiz (25) fue impactada lateralmente por una Ford Maverik conducida por un ciudadano argentino que se dirigía hacia Mendoza junto a tres acompañantes. No hubo lesionados.

Dos hinchas de la U liberados trás incidentes en Argentina sufren accidente de tránsito en Junín / Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires

Estaban desorientados

Según el reporte policial, los ocupantes chilenos se encontraban desorientados al momento del accidente, lo que derivó en una maniobra imprudente y en la posterior colisión.

Dos hinchas de la U liberados trás incidentes en Argentina sufren accidente de tránsito en Junín / Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires

Entre los datos recabados, se confirmó que Madariaga es miembro activo de la Fuerza Aérea de Chile, mientras que Riquelme trabaja como ingeniero en logística.

El hecho ocurrió pocas horas después de que la justicia argentina ordenara la excarcelación de los 104 hinchas de la U detenidos tras los disturbios en Avellaneda, en una causa que había generado críticas de la dirigencia del club y gestiones diplomáticas de la embajada chilena.

