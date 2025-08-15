El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tres reos se fugan de cárcel de Valparaíso durante la madrugada

Santiago

Durante la madrugada de este viernes 15 de agosto, cerca de las 3:00 horas, se informó que tres reos se fugaron del complejo penitenciario de Valparaíso en un hecho que mantiene desplegado un amplio operativo policial en la región.

Según información preliminar, los internos cortaron los barrotes de su celda y descendieron desde altura utilizando una especie de tirolesa. Una vez en el exterior, abordaron un vehículo que los esperaba en las inmediaciones, el cual mantenía encargo por robo.

Los tres reos que escaparon

Los fugados fueron identificados como Juan Israel González Quezada, Jairo Adonis González Miranda y Claudio Alexander Fornés Vicuña.

Cabe destacar que Juan Israel González Quezada fue condenado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, David Florido, crimen ocurrido el 10 de junio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Noticia en desarrollo.