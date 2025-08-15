;

Tres reos se fugan de cárcel de Valparaíso durante la madrugada

Según información preliminar, la huida se concretó utilizando una tirolesa y un vehículo con encargo por robo.

Verónica Villalobos

Gonzalo Pérez

Tres reos se fugan de cárcel de Valparaíso durante la madrugada

Tres reos se fugan de cárcel de Valparaíso durante la madrugada

02:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santiago

Durante la madrugada de este viernes 15 de agosto, cerca de las 3:00 horas, se informó que tres reos se fugaron del complejo penitenciario de Valparaíso en un hecho que mantiene desplegado un amplio operativo policial en la región.

Según información preliminar, los internos cortaron los barrotes de su celda y descendieron desde altura utilizando una especie de tirolesa. Una vez en el exterior, abordaron un vehículo que los esperaba en las inmediaciones, el cual mantenía encargo por robo.

Los tres reos que escaparon

Los fugados fueron identificados como Juan Israel González Quezada, Jairo Adonis González Miranda y Claudio Alexander Fornés Vicuña.

Cabe destacar que Juan Israel González Quezada fue condenado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, David Florido, crimen ocurrido el 10 de junio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Noticia en desarrollo.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad