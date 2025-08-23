Harold Mayne-Nicholls presenta programa de gobierno con énfasis en materia social y la unidad de país

El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls presentó este sábado las bases de su programa de gobierno en una actividad en el hotel Gran Palace, en Santiago, región Metropolitana.

El documento de 45 páginas busca posicionarlo en el centro político y está estructurado en medidas “que se hacen cargo de las urgencias ciudadanas y otras que complementan las primeras”.

Bajo el lema “Escuchar, unir, servir”, el exdirigente deportivo afirmó que su objetivo es “cuidar la política y recobrar su sentido de servicio al país”, planteando que, al igual que una selección nacional, es posible dejar rivalidades atrás para trabajar en un propósito común.

Seguridad y Salud

En materia de seguridad, propone una “institucionalidad robusta contra la delincuencia y el crimen organizado”, incluyendo la creación de un Comité Nacional de Seguridad, el fortalecimiento del Ministerio de Seguridad y un mayor control migratorio.

También plantea el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y en La Araucanía “hasta que la situación se normalice”.

En salud, su énfasis estará en reducir listas de espera y crear “Centros Comunitarios de Salud Mental”, además de ampliar la cobertura en esta área a través de Fonasa e Isapres. “Es necesario iniciar una transformación profunda del sistema de salud chileno, centrado en las personas y sus comunidades”, señala el texto.

Viviendo y Educación

Respecto a vivienda, propone destinar recursos de AFP y aseguradoras al financiamiento de hipotecarios de bajo costo y avanzar en la erradicación de campamentos mediante nuevas modalidades de construcción y financiamiento.

En educación, Mayne-Nicholls impulsa la incorporación de la Inteligencia Artificial en las aulas con un “Marco Nacional de Uso Ético de IA” y la creación del Instituto Nacional para la Mejora Educativa, encargado de auditar y proponer estándares pedagógicos.

Con estas propuestas, el candidato busca diferenciarse del eje izquierda-derecha, sosteniendo que su campaña invita a la unidad y a “renovar el prestigio que la política ha perdido desde hace un largo tiempo”.