LollaPallooza Chile 2026 logró un sold out y prepara su regreso a parque lleno

El festival musical más esperado del país, Lollapalooza Chile 2026, logró establecer una vez más un hito con la venta de entradas.

Hay que recordar que la venta comenzó el 12 de agosto a través de Ticketmaster, con 23.000 pases generales vendidos en tiempo récord.

Ahora, con las diferentes preventas y medios para adquirir tickets, desde la organización confirmaron que se logró un nuevo sold out.

Si bien es algo que se esperaba en las predicciones optimistas, resulta un hecho aún más relevante si recordamos que el evento volverá al Parque O’Higgins.

“¡Lollanáticos, lo lograron, sold out! Este comeback será a parque lleno y queremos verlos a todos ahí“, escribieron a través de redes sociales.

De igual forma, dejaron una pista para lo que está por venir, pensando específicamente en aquellos que no pudieron comprar.

“¿Te quedaste fuera? Pronto más información…“, cerraron su publicación junto a un video informando sobre el hito.

La edición 2026 marcará el regreso del festival al icónico Parque de Santiago, tras cuatro años en el Parque Bicentenario de Cerrillos. El evento se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

Aunque el lineup oficial aún no ha sido revelado, se han filtrado rumores sobre posibles artistas que podrían encabezar el cartel. Entre los nombres mencionados se encuentran Sabrina Carpenter, Charli XCX, Doechii, Lorde, Gracie Abrams, Deftones y Tyler, The Creator.

Revisa más información AQUÍ.