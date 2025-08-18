;

AUDIO. Harold Mayne-Nicholls entra en el debate por el arbitraje en Chile: “El VAR debería ser como el Ojo de Halcón”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el expresidente de la ANFP y hoy candidato presidencial abordó el presente del balompié nacional.

Carlos Madariaga

Diana Copa

Harold Mayne-Nicholls en Los Tenores de la Tarde

Harold Mayne-Nicholls en Los Tenores de la Tarde

04:31

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, en el Servicio Electoral de Chile, Harold Mayne-Nicholls oficializó su candidatura presidencial con las respectivas firmas que acreditan su postulación.

“Fuimos a buscar desde abril las firmas, lo logramos el viernes y hoy inscribimos la candidatura. No tuvimos ningún inconveniente, nos pasamos en unas 1.200 firmas. Estamos muy satisfechos”, aseguró en diálogo con Los Tenores de la Tarde, donde definió la importancia del deporte en su programa de gobierno.

Revisa también:

ADN

“Una es la obesidad. Si no hacemos nada, en 2050 vamos a ser el país más obeso del mundo. Otra línea es el sedentarismo, donde apenas 1 de cada 4 jóvenes hacen deporte. Con buenos programas de deportes de contacto, podemos recuperar las esquinas y quitárselo a la delincuencia”, remarcó, apuntando a cierta similitud en su actual actuar en política respecto a su gestión como presidente de la ANFP.

“Hay harta diferencia. En la ANFP votan 32 personas, acá votan más de 15 millones. La responsabilidad es distinta, pero los objetivos son los mismos: unir al país y que cada día nos sintamos cada vez más orgullosos de ser chilenos”, comentó Harold Mayne-Nicholls, que en su rol como exmandamás del fútbol chileno evaluó la gestión de Pablo Milad.

Le queda un año todavía. No es fácil levantar ahora después de lo que pasó con la selección. Lo que estamos pasando no tiene a nadie contento. Llegó el momento de buscar nuevos jugadores, lamento que tengan que exponerse ante Uruguay y Brasil. No entiendo por qué se acabó la política de hacer amistosos solo con jugadores locales, estamos pagando el costo de no haber hecho eso. Los partidos en septiembre puede ser durísimos”, dijo, además de mostrarse crítico con la situación del arbitraje en Chile.

Es lamentable cuando se suceden los errores unos tras otros y también es lamentable la suspicacia permanente. La UC ganó 4-1 y nadie se acordó que los árbitros fueron a reunirse con Colo Colo. Hay un evidente descontrol y desconfianza que nos hace muy mal, hace que los árbitros se equivoquen mucho. Creo que el VAR debe ser como el Ojo de Halcón, cuando tú pides una cierta cantidad de revisiones. Debieran ser máximo dos por tiempo, salvo el offside. El VAR le ha quitado confianza a nuestros árbitros, no cobran porque les van a avisar de arriba y eso no hacen bien”, cerró Harold Mayne-Nicholls en Los Tenores de la Tarde.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad