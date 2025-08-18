Este lunes, en el Servicio Electoral de Chile, Harold Mayne-Nicholls oficializó su candidatura presidencial con las respectivas firmas que acreditan su postulación.

“Fuimos a buscar desde abril las firmas, lo logramos el viernes y hoy inscribimos la candidatura. No tuvimos ningún inconveniente, nos pasamos en unas 1.200 firmas. Estamos muy satisfechos”, aseguró en diálogo con Los Tenores de la Tarde, donde definió la importancia del deporte en su programa de gobierno.

“Una es la obesidad. Si no hacemos nada, en 2050 vamos a ser el país más obeso del mundo. Otra línea es el sedentarismo, donde apenas 1 de cada 4 jóvenes hacen deporte. Con buenos programas de deportes de contacto, podemos recuperar las esquinas y quitárselo a la delincuencia”, remarcó, apuntando a cierta similitud en su actual actuar en política respecto a su gestión como presidente de la ANFP.

“Hay harta diferencia. En la ANFP votan 32 personas, acá votan más de 15 millones. La responsabilidad es distinta, pero los objetivos son los mismos: unir al país y que cada día nos sintamos cada vez más orgullosos de ser chilenos”, comentó Harold Mayne-Nicholls, que en su rol como exmandamás del fútbol chileno evaluó la gestión de Pablo Milad.

“Le queda un año todavía. No es fácil levantar ahora después de lo que pasó con la selección. Lo que estamos pasando no tiene a nadie contento. Llegó el momento de buscar nuevos jugadores, lamento que tengan que exponerse ante Uruguay y Brasil. No entiendo por qué se acabó la política de hacer amistosos solo con jugadores locales, estamos pagando el costo de no haber hecho eso. Los partidos en septiembre puede ser durísimos”, dijo, además de mostrarse crítico con la situación del arbitraje en Chile.

“Es lamentable cuando se suceden los errores unos tras otros y también es lamentable la suspicacia permanente. La UC ganó 4-1 y nadie se acordó que los árbitros fueron a reunirse con Colo Colo. Hay un evidente descontrol y desconfianza que nos hace muy mal, hace que los árbitros se equivoquen mucho. Creo que el VAR debe ser como el Ojo de Halcón, cuando tú pides una cierta cantidad de revisiones. Debieran ser máximo dos por tiempo, salvo el offside. El VAR le ha quitado confianza a nuestros árbitros, no cobran porque les van a avisar de arriba y eso no hacen bien”, cerró Harold Mayne-Nicholls en Los Tenores de la Tarde.