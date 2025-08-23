Perro de la PDI halla 600 gramos de cocaína ocultos en vestido: prenda era enviada desde Vitacura a Australia

La Aduana Regional Metropolitana en el Aeropuerto de Santiago realizó un peculiar hallazgo al descubrir un vestido que escondía 600 gramos de cocaína.

De acuerdo al director de Aduanas, Rodrigo Díaz, se trataba de una encomienda a través de e-commerce con destino a Australia, desde la comuna de Vitacura.

Durante las revisiones de los envíos y paquetes, “la encomienda llamó la atención de uno de los canes detectores, el cual una vez que hizo el circuito de revisión marcó una alerta . Con este indicio se procedió a abrir la caja y empezar a verificar su contenido”, explicó Díaz.

“68 sobres con un polvo blanco”

Luego, tras la revisión con un equipo de Rayos X, “se determinó la presencia de 68 sobres con un polvo blanco que, realizadas las pruebas de campo, se pudo determinar que se trataba de cocaína“, agregó el director.

Es así que los fiscalizadores lograron incautar alrededor de 600 gramos de la droga que estaba presente en el vestido.