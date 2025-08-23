;

VIDEO. Edmundo Valladares “presiona” por la pronta llegada de un DT para Colo Colo: “Hemos tenido una campaña que no merece el club”

En conversación con ADN Deportes, el presidente del Club Social y Deportivo anticipó la necesidad de que el club gane el próximo Superclásico.

Edmundo Valladares "presiona" por la pronta llegada de un DT para Colo Colo: "Hemos tenido una campaña que no merece el club"

Edmundo Valladares “presiona” por la pronta llegada de un DT para Colo Colo: “Hemos tenido una campaña que no merece el club” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Durante la jornada de este sábado, en el Estadio Monumental, el Club Social y Deportivo Colo Colo organizó una actividad para celebrar el Día de la Niñez.

“Estamos muy contentos, felices, esta es una tremenda actividad, ya tradicional, realizada por el área de desarrollo social. Se ha levantado esto a pulso. Hemos tenido una jornada hermosa, con más de 3 mil personas”, aseguró en diálogo con ADN Deportes el mandamás de la orgánica, Edmundo Valladares.

El personero también aprovechó de abordar la realidad del club, apuntando a que haya prontas resoluciones en torno al reemplazante definitivo del despedido Jorge Almirón.

“Hemos tenido un año muy difícil, muy duro, con una campaña que no es lo que merece Colo Colo. Estamos apostando a que podamos tener un interinato lo más breve posible y que podamos tener un nuevo cuerpo técnico pronto. Estamos ilusionados de que empecemos a mejorar. Palestino se hace fuerte de local, al menos pudimos sumar y ojalá sumar de a tres en adelante”, explicó Edmundo Valladares, ya pensando en el Superclásico del domingo 31 de agosto en el Monumental.

“Se viene un partido lindo con la U. Ha sido complejo para ellos, hemos solidarizado con su gente. Fue brutal lo que ocurrió en Avellaneda. Ojalá levanten la moral y tengamos un lindo espectáculo la próxima semana, en un partido que esperemos sea de Colo Colo, como históricamente ha sido. Tengo la ilusión de que levantemos y sea un lindo espectáculo, sin violencia”, cerró el mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo en ADN Deportes.

