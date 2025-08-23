Este sábado al medio día continuó la acción de la jornada 22 de la Primera B 2025, instancia que tuvo a Deportes Antofagasta como el gran ganador, de momento, durante el día.

El cuadro ‘puma’ fue hasta el Valle del Aconcagua para vencer por 2-0 a Unión San Felipe con un doblete de Tobías Figueroa (60′ y 80′).

Con los tres puntos en el bolsillo, el cuadro nortino se mete de lleno en la pelea por volver a Primera División con miras al 2026: quedó sexto con 32 puntos, a cinco del momentáneo líder.

🐾🔵⚽El primero en San Felipe



La dupla de Deportes Antofagasta funcionó y Tobías Figueroa abrió la cuenta en el duelo ante Unión San Felipe, para imponerse en este #MatchdaySábado.



La dupla de Deportes Antofagasta funcionó y Tobías Figueroa abrió la cuenta en el duelo ante Unión San Felipe.

Santiago Wanderers no se puede escapar

En paralelo, pero en el Estadio Municipal de Recoleta, Santiago Wanderers desaprovechó la opción de escaparse en la cima de la Primera B tras ceder un empate con Deportes Recoleta.

Leandro Navarro (58′) desde el punto penal adelantó al ‘decano’, pero en el final del encuentro, David Salazar (89′), también desde los 12 pases, consiguió el empate final en el sector norte de Santiago.

Con el resultado final, Santiago Wanderers es puntero exclusivo con 37 puntos, pero deberá esperar lo que haga Deportes Copiapó (36 pts) en su visita este domingo al Zorros del Desierto para desafiar a Cobreloa.