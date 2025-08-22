;

VIDEO. Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes: estos son los panoramas gratuitos disponibles este sábado en Chile

En Ciudadano ADN la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, entregó más detalles de las más de mil actividades disponibles.

Ruth Cárcamo

Mañana sábado 23 de agosto se realizará la cuarta edición del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes, en la que participarán más de 200 comunas con cerca de 1.100 actividades inscritas.

La jornada gratuita busca ofrecer espacios de encuentro donde las infancias puedan explorar, jugar y descubrir el valor de los patrimonios. “Es un derecho para todas y todos”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Panoramas para el Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa a continuación algunos panomaras que se realizarán para el Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes en la Región Metropolitana:

  • Tour Centenario Funicular Santiago: Turistik organizó un tour gratuito en el funicular del Cerro San Cristóbal, un recorrido que contará con personajes de época e historias fascinantes por el cumpleaños número 100 del funicular.
  • Recorrido Patrimonial Palacio de La Moneda: Se podrá adentrar a la casa de gobierno de Chile y recorrer sus patios y salones.
  • Buscando el Tesoro en el Pedagógico: Actividad que permitirá acercar el patrimonio cultural de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación mediante actividades recreativas.
  • Recorridos Museo del Circo Nacional y Actividades Especiales Circenses: Contará con proyecciones de películas de circo, actividades lúdicas y talleres de patrimonio y conservación.

Panoramas en regiones:

  • Región de Arica y Parinacota: El Museo del Mar presenta a sus más de 1500 especies marinas de todo el mundo y acuarios.
  • Región de Antofagasta: Autopistas de Antofagasta realizará recorridos por tres hitos emblemáticos: La Portada, el Hito Trópico de Capricornio y la obra “Te devuelvo las oficinas salitreras” en Mejillones.
  • Región de Coquimbo: El Museo Quinta Compañía de Bomberos de La Serena abrirá sus puertas.
  • Región de Valparaíso: Excursión a las piedras tacitas de Paso Hondo, realizado por el Club de Excursionismo Grupo Tacitas.
  • Región del Maule: Visita Guiada Museo Bomberil Benito Riquelme.
  • Región de La Araucanía: Función de Títeres “Guardianes del Humedal” Compañía Ojo Piojo.
  • Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: La Hermandad de la Costa Nao Punta Arenas realizará la actividad “Conociendo a la guarida de los piratas del estrecho de Magallanes”.

La cartelera con todas las actividades está disponible en www.diadelospatrimonios.cl.

