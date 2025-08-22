;

“Lo importante es rescatar que no se perdió”: el análisis de Hugo González tras su debut como DT interino de Colo Colo

En dupla con Luis Pérez, el entrenador apuntó que no piensan proyectarse en su labor a cargo del primer equipo.

Carlos Madariaga

Hugo González y Luis Pérez debutaron en la dirección técnica de Colo Colo tras la salida de Jorge Aquino. Todo con un empate ante Palestino.

Al respecto, más allá del irregular nivel mostrado por los albos en La Cisterna, sacaron cuentas alegres.

“Fueron dos tiempos. En el primero nos complicaron bastante con la subida de sus laterales, centralizando sus extremos, pero no entraron por el medio. Nos centraron mucho. A ratos nos vimos superados. En el segundo tiempo mejoramos. En los últimos 20 minutos subimos el nivel y pudimos haber convertido. No fue un partido de los mejores, pero lo importante es rescatar que no se perdió”, dijo Hugo González en conferencia de prensa, explicando la temprana sustitución de Claudio Aquino.

“Fue por un tema táctico, necesitábamos un poco más de marca al medio. Tenían superioridad numérica y lo quisimos equiparar, lo sacamos adelante”, aseguró, enfatizando que tiene claro que su período a cargo del “Cacique” tiene fecha de vencimiento.

Tenemos claro desde un principio que venimos por uno, dos o tres partidos, que es acotado. Venimos a cumplir una función específica, con ayuda de la gente del primer equipo. Hemos tenido una muy buena recepción de los jugadores. Mal podríamos pensar en proyectarnos, nuestra labor es otra y buscamos colaborar”, apuntó, ya proyectando el Superclásico del 31 de agosto.

“Siempre hay que mejorar, fortaleciendo lo bueno que hicimos y mejorar las pelotas aéreas, la finalización”, cerró Hugo González.

