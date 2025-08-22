El exseleccionado nacional, Gonzalo Jara, relató cómo vivió la trágica noche del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El tenor de ADN Deportes, quien visitó la camiseta de los azules entre 2015 y 2018, viajó a Buenos Aires gracias a una invitación y vio in situ la violenta jornada, que dejó a decenas de hinchas chilenos gravemente heridos y detenidos en Argentina.

“Primera vez que siento tanto miedo en un estadio. Yo voy al partido porque nace de una invitación y hay que hacer un análisis completo de todo lo que falló, desde los accesos hasta llegar al estadio", comenzó señalando el bicampeón de América en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports.

En esa línea, detalló que “yo llegué a las cinco de la tarde al estadio, el partido era a las nueve y media (20:30 horas de Chile). Y aun así no me costó llegar a la última puerta para ingresar”.

“No te pedían carnet, no sé cómo funcionará allá, no he ido a otros partidos en Argentina, pero no es como acá que te piden el carnet, la entrada, verificar si es el mismo RUT o la misma entrada. Desde ese lugar creo que estaba muy al desnudo la situación, expuesto totalmente hasta llegar”, agregó.

“Para mí falló el plan de seguridad totalmente”

Jara también cuestionó las nulas medidas de seguridad que se aplicaron en Avellaneda. “Para mí falló el plan de seguridad, totalmente. Me imagino que junto con eso falla primero el plan de seguridad de la Conmebol, luego, de Independiente”, afirmó.

“Yo conversaba con mucha gente de la U que me topé en el hotel, en las calles, luego de que llego como a las dos de la mañana, porque andaba mucha gente en las calles también. Después me topé en el aeropuerto hoy en la mañana, y mucha de esta gente va constantemente a los partidos”, agregó el otrora defensor.

“Acá hay que mirar también que eran tres mil hinchas y los que vandalizaron o hicieron destrozos en el estadio eran veinte, treinta máximo. Pero el resto de la gente con la cual uno puede conversar siempre estaban acostumbrados a que en la bandeja, por ejemplo, donde estaban, y en Brasil se ve mucho, hay un cordón de policías que rodea todo el borde de la galería”, añadió.

Finalmente, el actual comentarista deportivo remarcó que “acá no había nada. Si hay una galería, y abajo hay una barra local, eso se debe llenar de carabineros y no había seguridad. De verdad, no había policías, no había nada. Lo encuentro inédito (…) Esto comenzó al minuto 10, al minuto 15 del primer tiempo, que empezaron las discusiones de las barras desde arriba hacia abajo y viceversa, y nunca se intervino".