IMÁGENES SENSIBLES. Golpeados y desnudados: los brutales registros que dejó la tragedia en partido de Universidad de Chile e Independiente

Durante el inicio del partido, hinchas desde la galería visitante lanzaron butacas, palos, fierros e incluso un inodoro hacia la parcialidad local.

Nelson Quiroz

El partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana se transformó en una verdadera batalla campal que dejó escenas de extrema violencia, registradas por cámaras y testigos dentro del Estadio Libertadores de América en Avellaneda.

De acuerdo a relatos de ADN Deportes, comenzado el encuentro, desde la galería visitante se lanzaron butacas, palos, fierros e incluso un inodoro arrancado desde los baños hacia la parcialidad local. Los incidentes rápidamente se descontrolaron cuando barristas de Independiente respondieron con golpes, corridas y agresiones directas a hinchas de la “U”.

Las imágenes muestran a fanáticos azules siendo golpeados con palos y puños, mientras otros intentaban escapar lanzándose desde la parte alta de la tribuna.

La violencia fue tal que varios aficionados debieron refugiarse en casas cercanas al estadio, luego de quedar varados sin transporte tras el retiro de los buses oficiales. Testigos aseguran que incluso hinchas de Racing prestaron auxilio a los chilenos que intentaban huir del lugar.

En medio del caos, guardias y personal médico atendieron a heridos, algunos con lesiones de gravedad producto de las golpizas. “Es terrible, increíble. No se puede creer lo que pasó”, declaró Daniel Schapira, director de Azul Azul, quien apuntó a una deficiente organización por ubicar a la hinchada visitante justo sobre la barra de Independiente.

El segundo tiempo debió retrasarse y por momentos el partido quedó en segundo plano frente a lo que la prensa argentina calificó como una “vergüenza internacional” y “masacre en la tribuna”. Las imágenes de los destrozos y las agresiones circulan en redes sociales, mostrando un escenario que varios comparan con tragedias futbolísticas del pasado.

Se espera un informe oficial de la policía argentina y de la Conmebol, mientras Azul Azul anticipa duras sanciones que podrían dejar a Universidad de Chile sin la opción de llevar hinchas visitantes en competencias internacionales.

