Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 22 de agosto, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos juegos del Campeonato Nacional 2025 y otro de la Primera B.

Carlos Madariaga

Hoy, viernes 22 de agosto, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.

Dos de ellos darán inicio a la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025 y el otro a la jornada 22 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 22 de agosto arrancará a las 15:00 horas, cuando Palestino enfrente a Colo Colo en el Municipal de La Cisterna. Héctor Jona dirigirá el compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 20:30 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache se medirá con O’Higgins, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá su único partido hoy a contar de las 20:00 horas, en el Carlos Dittborn, donde San Marcos de Arica enfrentará a Santiago Morning. Fernando Véjar será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

