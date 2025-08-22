El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hallan restos de la lancha Ana Belén desaparecida al sur de Punta Arenas

La Gobernación Marítima de Puerto Williams confirmó el hallazgo de restos de la lancha motor Ana Belén, que desapareció el 21 de agosto en aguas al sur de Punta Arenas, región de Magallanes.

Los restos fueron localizados en Bahía Sea, cerca del extremo occidental del Canal Beagle, a 226 kilómetros de la capital regional.

Tras la detección, la Armada desplegó unidades navales y aéreas para reforzar las labores de búsqueda.

Los familiares de los tripulantes fueron informados y reciben apoyo de las autoridades. Las operaciones continuarán mañana, pese a las difíciles condiciones meteorológicas en la zona.