FOTOS. Hallan restos de la lancha Ana Belén desaparecida al sur de Punta Arenas

Autoridades mantienen operaciones de rescate en Bahía Sea mientras apoyan a los familiares y enfrentan complicadas condiciones meteorológicas.

Martín Neut

Cristián Tejo

00:49

La Gobernación Marítima de Puerto Williams confirmó el hallazgo de restos de la lancha motor Ana Belén, que desapareció el 21 de agosto en aguas al sur de Punta Arenas, región de Magallanes.

Revisa también:

ADN

Los restos fueron localizados en Bahía Sea, cerca del extremo occidental del Canal Beagle, a 226 kilómetros de la capital regional.

ADN

Tras la detección, la Armada desplegó unidades navales y aéreas para reforzar las labores de búsqueda.

ADN

Los familiares de los tripulantes fueron informados y reciben apoyo de las autoridades. Las operaciones continuarán mañana, pese a las difíciles condiciones meteorológicas en la zona.

