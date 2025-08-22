Tomás de Rementería por candidatura de Daniel Jadue como diputado por el PC: “Habría tomado una decisión distinta”

El senador socialista Tomás de Rementería manifestó su incomodidad por la candidatura de Daniel Jadue (PC) en el distrito 9, advirtiendo que el Partido Socialista maneja un criterio distinto frente a dirigentes con causas judiciales abiertas.

El parlamentario señaló que la decisión corresponde al Partido Comunista, pero aclaró: “Tal vez habría tomado una decisión distinta. Mi partido tiene otro estándar: desde el momento en que hay una acusación, la persona pierde sus derechos militantes”, dijo el parlamentario a CNN.

De Rementería también coincidió con la postura de la candidata presidencial Jeannette Jara, quien planteó que Jadue debería enfocarse en su defensa.

“Yo no lo habría tenido, por eso estoy en otro partido. (…) Creo que finalmente ya es un hecho consumado, no hay mucho más que discutir”, agregó el legislador.

El exalcalde de Recoleta enfrenta imputaciones por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, en el marco del denominado Caso Farmacias Populares. La audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 3 de septiembre de 2025.