Era lo mínimo: Suspenden partido de Independiente tras incidentes con hinchas de la U / LUIS ROBAYO

El escándalo por los incidentes en Avellaneda durante el duelo de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile sigue generando consecuencias.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) confirmó la suspensión del partido entre el Rojo y Platense, programado para este domingo 24 de agosto, tras la clausura del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°3, que prohibió encuentros con público hasta que la AFA, A.Pre.Vi.De, el club, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Conmebol defina un plan de seguridad.

“El cuartito”

El caso se agravó con la difusión de un video en redes sociales donde se observa a barristas de Independiente extrayendo objetos contundentes desde una bodega interna del estadio, conocida como “el cuartito”.

Las imágenes apuntan a una agresión premeditada y podrían comprometer la responsabilidad del club.

En paralelo, la Conmebol abrió un expediente disciplinario y evalúa sanciones severas, incluida la posibilidad de descalificación.

Además, dos hinchas de Independiente permanecen detenidos y tres barristas resultaron hospitalizados tras los ataques.