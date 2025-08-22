;

Era lo mínimo: Suspenden partido de Independiente tras incidentes con hinchas de la U

El encuentro local queda aplazado mientras autoridades evalúan medidas de seguridad tras graves incidentes ocurridos en la Sudamericana.

El escándalo por los incidentes en Avellaneda durante el duelo de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile sigue generando consecuencias.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) confirmó la suspensión del partido entre el Rojo y Platense, programado para este domingo 24 de agosto, tras la clausura del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°3, que prohibió encuentros con público hasta que la AFA, A.Pre.Vi.De, el club, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Conmebol defina un plan de seguridad.

El caso se agravó con la difusión de un video en redes sociales donde se observa a barristas de Independiente extrayendo objetos contundentes desde una bodega interna del estadio, conocida como “el cuartito”.

Las imágenes apuntan a una agresión premeditada y podrían comprometer la responsabilidad del club.

En paralelo, la Conmebol abrió un expediente disciplinario y evalúa sanciones severas, incluida la posibilidad de descalificación.

Además, dos hinchas de Independiente permanecen detenidos y tres barristas resultaron hospitalizados tras los ataques.

