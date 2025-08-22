;

Tripulantes desaparecidos en Magallanes: lancha a motor se hunde en pleno Parque Nacional

El operativo de búsqueda despliega patrulleros, aviones y embarcaciones pesqueras; Armada informa avances y mantiene alerta máxima.

Nelson Quiroz

Naufragio de embarcación deja cuatro desaparecidos en comuna de Calbuco

Naufragio de embarcación deja cuatro desaparecidos en comuna de Calbuco / Alvaro Vidal

La Tercera Zona Naval desplegó un operativo de búsqueda y rescate (SAR) tras el hundimiento de la lancha a motor Ana Belén, ocurrido en la tarde del 21 de agosto en el sector de las Islas Stewart e Isla Gilbert, dentro del Parque Nacional de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

A bordo viajaban cuatro tripulantes, todos de nacionalidad paraguaya, de los cuales tres no estaban registrados en la matrícula de pesca artesanal.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 19:00 horas por el armador de la embarcación a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, tras no poder establecer contacto con la tripulación.

Revisa también

ADN

Inmediatamente se activó el protocolo SAR, coordinando medios navales y aéreos, incluyendo el Patrullero de Servicio General Isaza, la Lancha de Servicio General Alacalufe, el Patrullero Oceánico OPV 83 Marinero Fuentealba, además de aviones N-264 y N-44. También participaron embarcaciones pesqueras de la zona.

El comandante del Distrito Naval Beagle, capitán de Navío Manuel Iturria Jullierat, informó que “el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa. No obstante, mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar”.

Durante la operación, la Armada coordinó las acciones con autoridades locales, sindicatos de pescadores y familiares de los tripulantes, quienes fueron informados permanentemente sobre el avance del operativo. En total, 114 servidores navales participan en la búsqueda mediante diferentes medios de superficie y aéreos.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad