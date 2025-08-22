Tripulantes desaparecidos en Magallanes: lancha a motor se hunde en pleno Parque Nacional

La Tercera Zona Naval desplegó un operativo de búsqueda y rescate (SAR) tras el hundimiento de la lancha a motor Ana Belén, ocurrido en la tarde del 21 de agosto en el sector de las Islas Stewart e Isla Gilbert, dentro del Parque Nacional de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

A bordo viajaban cuatro tripulantes, todos de nacionalidad paraguaya, de los cuales tres no estaban registrados en la matrícula de pesca artesanal.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 19:00 horas por el armador de la embarcación a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, tras no poder establecer contacto con la tripulación.

Inmediatamente se activó el protocolo SAR, coordinando medios navales y aéreos, incluyendo el Patrullero de Servicio General Isaza, la Lancha de Servicio General Alacalufe, el Patrullero Oceánico OPV 83 Marinero Fuentealba, además de aviones N-264 y N-44. También participaron embarcaciones pesqueras de la zona.

El comandante del Distrito Naval Beagle, capitán de Navío Manuel Iturria Jullierat, informó que “el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa. No obstante, mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar”.

Durante la operación, la Armada coordinó las acciones con autoridades locales, sindicatos de pescadores y familiares de los tripulantes, quienes fueron informados permanentemente sobre el avance del operativo. En total, 114 servidores navales participan en la búsqueda mediante diferentes medios de superficie y aéreos.