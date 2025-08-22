Difunden momento previo al hundimiento de lancha en Magallanes: todavía hay 4 desaparecidos

Un registro compartido en redes sociales muestra los últimos instantes antes de que la embarcación Ana Belén se hundiera en la región de Magallanes, dejando a 4 tripulantes paraguayos desaparecidos.

La emergencia fue notificada a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas cerca de las 19:00 horas del jueves, cuando el armador reportó la pérdida de contacto con la nave.

El accidente ocurrió en las cercanías de las Islas Gilbert y Stewart, a unos 200 kilómetros al sur de la capital regional.

En el video se aprecia el fuerte oleaje que enfrentaba la lancha y cómo el agua comenzó a ingresar rápidamente al interior, anticipando el desenlace fatal.

Intensa operación de búsqueda

A raíz de esta situación, la Armada activó de inmediato un operativo de rescate que incluye buques, aeronaves y apoyo de embarcaciones pesqueras de la zona.

Según consignó el medio El Pingüino, en la lancha viajaban 4 ciudadanos paraguayos, de los cuales tres no figuran en el registro oficial de pesca artesanal.

El capitán de navío Manuel Iturria informó que en la operación trabajan 114 efectivos navales, entre hombres y mujeres, que permanecen desplegados en el área pese a las adversas condiciones meteorológicas.