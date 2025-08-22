Gobierno de Milei bajo la lupa: investigan presunta red de sobornos en compra de medicamentos / NurPhoto

La justicia federal de Argentina ordenó este viernes una serie de 15 allanamientos en Buenos Aires en el marco de la investigación por presuntos sobornos vinculados a la compra y distribución de medicamentos.

El caso se abrió tras la filtración de audios en los que aparece Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), describiendo una supuesta red de recaudación ilegal que involucraría a altas figuras del gobierno de Javier Milei.

Los procedimientos, encabezados por el juez Sebastián Casanello, se realizaron en domicilios privados, la sede de la Andis y la empresa farmacéutica Suizo Argentina.

De acuerdo con fuentes judiciales, se incautaron documentos y “elementos de interés para la causa”, aunque la investigación se mantiene bajo secreto de sumario.

En los audios también se menciona, supuestamente, que el presidente Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, estaban al tanto del esquema.

La filtración motivó una denuncia penal por corrupción presentada por el abogado Gregorio Dalbón —conocido por representar a la expresidenta Cristina Fernández— contra Milei, Karina Milei, Spagnuolo, Menem y Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina.

Según la denuncia, la empresa habría actuado como intermediaria para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y comisiones exigidas a proveedores.

Ante la presión política y judicial, el Gobierno anunció la destitución inmediata de Spagnuolo y la intervención de la Andis por parte del Ministerio de Salud. No obstante, la investigación continúa y se esperan nuevas medidas en los próximos días.