Gobierno de Argentina se desmarca de incidentes en Avellaneda: “La policía recibió la orden de no intervenir, lo que dejó una tragedia”

El Ministerio de Seguridad de Argentina se refirió a los graves hechos ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, que dejó a chilenos heridos y detenidos .

Mediante un comunicado, la cartera apuntó contra el gobernador peronista Álex Kicillof: “El operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves“.

“La policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”, añadió.

“Uno de los episodios más graves”

Ante esto, el ministerio exigió –entre otras cosas– la “entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores para identificar responsables, acciones de la Conmebol para sancionar de manera ejemplar al club visitante".

“Pedido a Migraciones de la expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país”, agregó.

Finalmente, sostuvo que la cartera “se presentará en la causa penal. Lo ocurrido es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino".