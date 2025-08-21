“Es terrible”: acusan que policía argentina impide que hinchas chilenos detenidos se comuniquen con familiares

Fue durante la noche cuando en el Estadio Libertadores de América ocurrieron graves incidentes durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile de Copa Sudamericana.

Lo anterior dejó a 98 chilenos detenidos en la Comisaría Avellaneda N°4 de Sarandí, de los cuales 92 son hombres y 6 son mujeres. Esto llevó a que sus familias viajen al lugar para saber sobre sus estados de salud.

Sin embargo, denunciaron que no se les ha permitido comunicarse con sus cercanos. Incluso, 24 Horas capturó en video cómo la policía tapó con escudos las ventanas para evitar cualquier contacto.

En las imágenes se observa a las personas gritar los nombres de sus familiares para verificar si están ahí. “Es terrible”, dijo ante los medios Carla Retamal, quien asistió al partido y tiene a su hermano detenido.