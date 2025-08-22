Dos quedaron en Argentina: esto es lo que se sabe de los hinchas de la U que aún permanecen internados
Desde el Hospital Fiorito informaron que uno de los heridos “está con respiración mecánica”.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó detalles sobre el estado de salud de los chilenos que permanecen internados tras los graves hechos ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Argentina.
Tras visitar a los heridos en el Hospital Fiorito, el secretario de Estado indicó que “se mantienen dos personas internadas, Gonzalo Alfaro y Jaime Mora. Están fuera de riesgo vital”, consignó La Tercera.
El director ejecutivo del recinto hospitalario, Luis López, informó que a ambos “se le pudieron dar respuesta en forma inmediata, donde se han realizado dos neurocirugías en el lapso de menos de seis horas”.
Uno “está con respiración mecánica”
Respecto a Jaime Mora, el doctor dijo que “está evolucionando favorablemente. De no haber algún tipo de complicación, debería estar en las próximas setenta y dos horas, en condiciones de reevaluar, de acuerdo a todo esto, la posibilidad de alta”.
Revisa también
En el caso de Gonzalo Alfaro, detalló que “se encuentra en el servicio de terapia intensiva. Tuvo otro procedimiento neuroquirúrgico, está con respiración mecánica. Dada la circunstancia, debería evolucionar en forma favorable”.