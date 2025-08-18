Falleció hace un año: Isapre deberá cubrir medicamento que negó a paciente con cáncer / Bill Oxford

La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la familia de María Inés Bonvin, y determinó que la isapre Cruz Blanca S.A. debe financiar el medicamento que había sido negado previamente.

Sin embargo, la resolución judicial llegó demasiado tarde: la paciente diagnosticada con cáncer de mama en etapa avanzada falleció el 23 de agosto de 2024. Antes de recibir el medicamento Everolimus.

En su momento, Cruz Blanca argumentó que el medicamento no cumplía con los requisitos del Instituto de Salud Pública (ISP) y que su uso era “off-label”, es decir, fuera de la indicación oficialmente aprobada, además de no estar incluido en el GES.

El hijo de la paciente, Pablo Viollier, denunció públicamente que la aseguradora priorizó consideraciones económicas sobre la salud de su madre, calificando la actitud de la isapre como “una muestra evidente de mala fe”.

Finalmente, la Corte rechazó los argumentos de la aseguradora y recordó que el Everolimus está aprobado por el ISP desde 2009 para tratar cáncer de mama avanzado.

Asimismo, el medicamento, respaldado por estudios internacionales como el BOLERO-2 (2012), mostró un aumento en la supervivencia además de reducir un 29% el riesgo de progresión de la enfermedad.

Al respecto, Viollier destacó que la sentencia confirma lo que la familia sostenía desde el inicio: “La actuación de la isapre fue arbitraria, vulneró los derechos fundamentales de mi madre”.

Además, señaló que espera que este fallo sirva como precedente para otras personas que enfrenten situaciones similares con su aseguradora.